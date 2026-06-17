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Cumhur İttifakı itiraz etmişti: Belediyedeki seçimler için yürütmeyi durdurma kararı!

Cumhur İttifakı itiraz etmişti: Belediyedeki seçimler için yürütmeyi durdurma kararı!
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Tokat'ın Zile ilçesinde AK Parti ve MHP'nin belediye meclisinde yapılan komisyon, encümen ve başkan vekilliği seçimlerinde usulsüzlük iddialarıyla açtığı davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde, AK Parti ve MHP gruplarının belediye meclisinde gerçekleştirilen komisyon ve başkan vekilliği seçimlerinde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesiyle açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Tokat İdare Mahkemesi, muhalefetin temsil hakkının kısıtlandığı ve bazı oyların haksız yere geçersiz sayıldığı yönündeki itirazları haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından Zile Adliyesi önünde toplanan Cumhur İttifakı temsilcileri, mevcut belediye yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"Muhalefetin Temsil Hakkı Kısıtlandı"

Mahkeme kararının ardından Zile Adalet Sarayı önünde bir araya gelen AK Parti Zile İlçe Başkanı Ahmet Öcbe, MHP Zile İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı ve her iki partinin belediye meclis üyeleri ortak bir basın açıklaması düzenledi. Grup adına söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Şamil Dağıstanlıoğlu, nisan ayındaki meclis seçimlerinde meclis çoğunluğunun bir tahakküm aracı olarak kullanıldığını savundu. Dağıstanlıoğlu, "MHP ve AK Parti gruplarının ortak adaylarına verilen oyların bir kısmı hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden geçersiz sayılmıştır. Komisyon dağılımlarında meclisteki siyasi tablo gözetilmeyerek muhalefetin demokratik temsil hakkı kısıtlanmıştır" diyerek sürecin yargıya taşınma nedenlerini özetledi.

Belediye Yönetimine Suç Duyurusu

Yaşanan usulsüzlüklerin tutanak altına alındığını vurgulayan Dağıstanlıoğlu, olayın sadece idari bir iptal olmadığını, aynı zamanda 'görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında da incelenmesi gerektiğini ifade etti. AK Parti İlçe Başkanı Avukat Ahmet Öcbe ise iddia ettikleri keyfi yönetimin İdare Mahkemesi kararıyla tescillendiğinin altını çizdi. Cumhur İttifakı adına sürecin avukatlığını da üstlenen Öcbe, divan yetkilileri ve Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın hakkında resmi suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Öcbe, mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Gelinen noktada mecliste oluşturulan komisyonların hiçbirinin yasal geçerliliği kalmamıştır. Temel amacımız, seçmen iradesinin hukuka uygun bir şekilde tecelli etmesidir. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın'ın derhal idare mahkemesi kararına uyarak meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasını bekliyoruz."

İHA

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Etiketler Tokat Zile Belediyesi ak parti MHP Şükrü Sargın yürütmeyi durdurma kararı belediye meclisi
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