Cumhur İttifakı'nda ''güzellik yarışması'' çatlağı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, 33. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivalietkinlikleri kapsamında güzellik yarışması düzenlendi.

MHP'li Taşköprü Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat tepki gösterdi.

AK Partili Musa Kalafat, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Her konuşmada “evliyalar diyarı, şehitler beldesi” diye andığımız Kastamonumuza yakışmayan bir etkinlik. “Niye afetler peşimizi bırakmıyor” demesin kimse." diyerek MHP'li belediyenin yapmış olduğu etkinliği eleştirdi.

Yağmur altında yapılan yarışmada katılımcılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu festival güzeli Bulgaristan halk oyunu ekibinden Boriyana Gırozeva, sarımsak güzeli Sırbistan halk dansları ekibinden Hana Nitceviç ve Pompeiopolis güzeli yine Bulgaristan’dan Vanesa Celebska oldu.

13 genç kızın sahne üzerinde yürüyerek ve dans ederek jüriden en yüksek puanı almaya çalıştığı yarışmada, 10 kişiden oluşan jüri yağmur altında 1 saat süren değerlendirme sonucunda karar verebildi.

Yarışma sonucunda güzellik tahtına oturmaya hak kazanan genç kızlara, MHP'li Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Taşköprülü Sinema sanatçısı Cihan Ünal tarafından birer bağ sarımsak, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.