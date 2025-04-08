  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhur İttifakı'nda ''yerel'' kriz: MHP'li üyeler AK Parti'den istifa etti

Cumhur İttifakı'nda ''yerel'' kriz: MHP'li üyeler AK Parti'den istifa etti

Cumhur İttifakı'nda ''yerel'' kriz: MHP'li üyeler AK Parti'den istifa etti
Güncelleme:

Samsun’da İlkadım Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’den meclise giren 6 üye, istifa ederek MHP’ye geçti ve grup kurdu.

Samsun’da İlkadım Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 1. Oturumu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Cumhur İttifakı çatısı altında AKP’den meclise giren 6 üye, istifa ederek MHP’ye geçti ve grup kurdu. 

Ahmet Çağdaş Çatoğlu'nun grup başkanvekili olduğu MHP grubunda, Ali Sukas, İlkay Erkan, Mustafa Umar, Tunç Demirel ve Davut Yolaydın yer aldı. AKP ve MHP'nin mecliste faaliyetlerine ayrı gruplar olarak devam edeceği ancak Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte hareket etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Yaklaşık 2 saat süren oturum, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından verilen aradan sonra faaliyet raporunun ele alınmasıyla sona erdi.

İHA

text-ad
Etiketler ak parti ilkadım samsun istifa MHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den kız öğrenciler için mide bulandıran açıklama! Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den kız öğrenciler için mide bulandıran açıklama! Trafikte her şey A'dan Z'ye değişiyor: Ceza yağmuru değil, ceza sağanağı başlayacak! Trafikte her şey A'dan Z'ye değişiyor: Ceza yağmuru değil, ceza sağanağı başlayacak! CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı Çiftçilere ''Ekrem İmamoğlu'na destek verdiniz'' cezası Çiftçilere ''Ekrem İmamoğlu'na destek verdiniz'' cezası Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek Belediyeden Volkan Konak için ''Gebermiş'' diyen müftüye müthiş cevap Belediyeden Volkan Konak için ''Gebermiş'' diyen müftüye müthiş cevap Kahramanmaraş'ta bulunan ''Dünyanın En Saçma Binası'' yıkılmıştı, son hali görüntülendi Kahramanmaraş'ta bulunan ''Dünyanın En Saçma Binası'' yıkılmıştı, son hali görüntülendi Sarışın Ahmet Davutoğlu'nun sırrı çözüldü! Sarışın Ahmet Davutoğlu'nun sırrı çözüldü! Özgür Özel, Bahçeli'yi yıllar önceki sözleriyle vurdu Özgür Özel, Bahçeli'yi yıllar önceki sözleriyle vurdu
''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor En geniş adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlandı En geniş adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlandı Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı hızlı başladı, hızlı bitti! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı hızlı başladı, hızlı bitti! Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kameraların önünde ateşledi Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kameraların önünde ateşledi Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Mahalleyi ayağa kaldıran kavga: Komşularının evini taş yağmuruna tuttular! Mahalleyi ayağa kaldıran kavga: Komşularının evini taş yağmuruna tuttular! 6 bin 600 nüfuslu ilçede turizm patlaması: 130 bin kişi ziyaret etti 6 bin 600 nüfuslu ilçede turizm patlaması: 130 bin kişi ziyaret etti Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık