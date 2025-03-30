Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: ''Protestocular emperyalist bir proje''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sonrası Türkiye geneline yayılan protesto gösterileriyle ilgili olarak, yeni nesil sokak eylemlerinin emperyalist bir proje olduğunu iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından alevlenen protesto gösterilerine karşı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, X hesabından bir yazı kaleme aldı.

Yeni nesil sokak eylemlerinin emperyalist bir proje olduğunu iddia eden Uçum, "İstanbul’daki terör ve yolsuzluk soruşturmalarından sonra yeni nesil sokak eylemleri bir kez daha gündem oldu. Bunlar demokratik protesto hakkının kullanılması olarak görülse de işin aslı öyle değil" dedi.

İşte Uçum'un yayınladığı o açıklama:

Pazar yazısı

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

YENİ NESİL SOKAK EYLEMLERİ EMPERYALİST PROJEDİR!

İstanbul’daki terör ve yolsuzluk soruşturmalarından sonra yeni nesil sokak eylemleri bir kez daha gündem oldu. Bunlar demokratik protesto hakkının kullanılması olarak görülse de işin aslı öyle değil.

Yirminci yüzyılın sonunda sivil itaatsizlik ve sokak eylemlerine başka bir mana ve misyon yüklendi. Sivil itaatsizlik kavramının hak talebi boyutu yok edildi, itaatsizlik kısmı milli devletlere isyanın temel amacına dönüştürüldü.