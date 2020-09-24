Cumhurbaşkanı Başkanı Yiğit Bulut mahkemelik oldu ! Peki neden ?

Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ekonomi Başdanışmanı. Yani çok güçlü

bir siyaset figürü.

Yiğit Bulut’un önlenemez yükselişi 2000 yılında başladı. O günlerde bir bankada çalışan Yiğit Bulut,

Şule Zeybek ile evlenince, talih kuşu birden bire, omzuna kondu.

Şule Zeybek, Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek’in kızı ve yılların medya imparatoru Aydın

Doğan’ın eşi Sema hanımın yeğeniydi ve Kanal D’de spiker olarak çalışıyordu. Aydın Bey, Şule’yi adeta

öz yeğeni gibi seviyordu. Bu durumda damat Yiğit Bulut'a, Doğan Medya Grubunun kapılarını ardına

kadar açtı

Artık medyanın yükselen yeni yıldızı Yiğit Bulut’tu..

Yiğit Bulut, CNN Türk ekranlarında ve Doğan grubunun gazetelerinde ateşli Ak Parti karşıtı ve ulusalcı

söylemleri ile ününe ün kattı. Kimilerine göre gelecekte Yiğit Bulut’un CHP lideri olması sürpriz

olmayacaktı.

Ancak aradan geçen yıllarda, hırslı Yiğit Bulut’un, Doğan Grubunun yazarları ve yöneticileri ile arası

açıldı. Çünkü, Yiğit Bulut, Doğan Medyada üst düzey yönetici olmak istiyordu. Ancak istediği

olmayınca, bir süre sonra Doğan Grubundan ayrıldı.

Yiğit Bulut, ilerleyen zamanda, diğer medya gruplarında, kendisini medyaya sokan Aydın Doğan ve

Doğan Grubu hakkında çok ağır yazılar yazmaya başladı.

Ve bir anekdot…

Yiğit Bulut’un dolar 2 lirayı aştığı günlerde yaptığı “ Bunlar suni artış. Dolar çok yakında 1 TL olacak “

analizi ise, dünya iktisat tarihine geçti…

Tüm bunlar olurken, Şule-Yiğit çifti de anlaşmalı olarak boşandılar, çocuklarının velayeti, annede

kaldı.

Ve gelelim günümüze..

Şule Zeybek, eski eşi hakkında yeni bir dava açtı. Davanın görüşülmesine dün Beykoz aile

mahkemesinde başlandı.

Peki davanın konusu neydi ?

Haber3.com’un öğrendiğine göre, davanın konusu Yiğit Bulutun, anlaşmalı boşanmanın ekonomik

yükümlülüklerini yerine getirmemesiydi.

Eğer bu iddia doğruysa, ya Yiğit Bulut ekonomik sıkıntı içindeydi, ya da şu an bilmediğimiz bir

nedenden dolayı, parası olmasına rağmen, oğlunun ihtiyaçlarını kasıtlı olarak karşılamıyordu.

Bu ilginç davadaki gelişmeleri yine haber3.com’dan öğreneceksiniz.