Cumhurbaşkanı Başkanı Yiğit Bulut mahkemelik oldu ! Peki neden ?

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Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ekonomi Başdanışmanı. Yani çok güçlü
bir siyaset figürü.
Yiğit Bulut’un önlenemez yükselişi 2000 yılında başladı. O günlerde bir bankada çalışan Yiğit Bulut,
Şule Zeybek ile evlenince, talih kuşu birden bire, omzuna kondu.
Şule Zeybek, Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek’in kızı ve yılların medya imparatoru Aydın
Doğan’ın eşi Sema hanımın yeğeniydi ve Kanal D’de spiker olarak çalışıyordu. Aydın Bey, Şule’yi adeta
öz yeğeni gibi seviyordu. Bu durumda damat Yiğit Bulut'a, Doğan Medya Grubunun kapılarını ardına
kadar açtı
Artık medyanın yükselen yeni yıldızı Yiğit Bulut’tu..
Yiğit Bulut, CNN Türk ekranlarında ve Doğan grubunun gazetelerinde ateşli Ak Parti karşıtı ve ulusalcı
söylemleri ile ününe ün kattı. Kimilerine göre gelecekte Yiğit Bulut’un CHP lideri olması sürpriz
olmayacaktı.
Ancak aradan geçen yıllarda, hırslı Yiğit Bulut’un, Doğan Grubunun yazarları ve yöneticileri ile arası
açıldı. Çünkü, Yiğit Bulut, Doğan Medyada üst düzey yönetici olmak istiyordu. Ancak istediği
olmayınca, bir süre sonra Doğan Grubundan ayrıldı.
Yiğit Bulut, ilerleyen zamanda, diğer medya gruplarında, kendisini medyaya sokan Aydın Doğan ve
Doğan Grubu hakkında çok ağır yazılar yazmaya başladı.
Ve bir anekdot…
Yiğit Bulut’un dolar 2 lirayı aştığı günlerde yaptığı “ Bunlar suni artış. Dolar çok yakında 1 TL olacak “
analizi ise, dünya iktisat tarihine geçti…
Tüm bunlar olurken, Şule-Yiğit çifti de anlaşmalı olarak boşandılar, çocuklarının velayeti, annede
kaldı.
Ve gelelim günümüze..
Şule Zeybek, eski eşi hakkında yeni bir dava açtı. Davanın görüşülmesine dün Beykoz aile
mahkemesinde başlandı.
Peki davanın konusu neydi ?
Haber3.com’un öğrendiğine göre, davanın konusu Yiğit Bulutun, anlaşmalı boşanmanın ekonomik
yükümlülüklerini yerine getirmemesiydi.
Eğer bu iddia doğruysa, ya Yiğit Bulut ekonomik sıkıntı içindeydi, ya da şu an bilmediğimiz bir
nedenden dolayı, parası olmasına rağmen, oğlunun ihtiyaçlarını kasıtlı olarak karşılamıyordu.
Bu ilginç davadaki gelişmeleri yine haber3.com’dan öğreneceksiniz.
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