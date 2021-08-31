Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık herkes bizden talep ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Deniz ve Harp Okulu diploma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizim milletmizde her dönemde teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetleriyle öne çıkmıştır. Bu şekilde kendimizi ve dostlarımızı güvende tutmayı başardık. Sürekli kendimizi geliştirdik ve hizmet ettik.

Asırlar boyunca adalet, hakkaniyet ve ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Bu coğrafyalar emperyalist güçlerin eline geçtiğinden beri acı, sömürü ve kan hiç eksik olmadı.

Cumhuriyet ilk kurulduğunda uzunca bir süre kendi meselelerimizle uğraşmak zorunda kaldık. Ülkemiz yeniden güçlenmeye başladığında kendisiyle birlikte tüm mazlumların ümidi haline geldi. PKK'dan FETÖ'ye önüne çekilen tüm engelleri bir bir aşarak yeniden kendi gündemimize odaklandık.

"ARTIK HERKES BİZDEN TALEP EDİYOR"

Dilenci değiliz. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız ve Akıncılarımız var, artık herkes bizden talep ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır."