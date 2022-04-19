Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile iftarda buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol