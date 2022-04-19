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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

Etiketler bahçeli iftar buluşma
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