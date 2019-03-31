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  3. 31 Mart 2019 22:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Balkon konuşmamızı yapacağız''

#Seçim2019 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrası kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Balkon konuşmamızı yapacağız''
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Aziz milletim değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

BİRAZDAN ANAKARA'YA GİDİP BALKON KONUŞMASI YAPACAĞIM

Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre; büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz ve bu arada da mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum.Biraz sonra Ankara’ya hareket edeceğim. Genel merkezimizde balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını Ankara’da değerlendireceğim.

SEÇİMDEN YİNE AÇIK ARA BİRİNCİ ÇIKTIK

Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yine açık ara birinci parti olarak çıktık.Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İtttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Milletimizin takdiridir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir.Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek ve buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz.

 

recep tayyip erdoğan , ak parti
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