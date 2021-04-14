Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ailenin evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir aile ile birlikte yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.
Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.
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