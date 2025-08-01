Cumhurbaşkanı Erdoğan biri müebbet hapis cezalı 9 hükümlüyü affetti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla uyuşturucu ticareti, cinayet, terör örgütü üyeliği ve Sivas katliamı davasından mahkûm olan 9 suçlunun cezaları, ağır hastalık ve kocama hali gerekçesiyle kaldırıldı.
Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca af yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle 9 hükümlünün kalan cezalarını affetti.
Hükümlüler, Adli Tıp Kurumu'nun "ağır hastalık ya da yaşlılık" durumlarına ilişkin raporları doğrultusunda affedildi. Cezaları kaldırılanlar arasında uyuşturucu ticareti, cinayet, suç örgütü kurma, terör örgütü üyeliği suçlarından müebbet alanlar da bulunuyor. Sivas olayları davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 54 yaşındaki Adem Kozu affedilenler arasında yer alırken, Kozu'nun cezası "sürekli hastalık hali" nedeniyle kaldırıldı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet hapis cezası alan Mehmet Tunç'un cezası ise "kocama hali" gerekçesiyle affedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamın sanıklarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezasının "sürekli hastalık hali" gerekçesiyle kaldırılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bu, suça ortaklıktır! Vicdansızlığa karşı adaleti ve insanlığı savunmayı sürdüreceğiz" dedi.
Karasu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Madımak Katliamı'nda idam cezası alan ve cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrilen Adem Kozu’nun cezası, tek imza ile kaldırıldı. Madımak’ta 33 canı yakanlar affedilemez. Bu, suça ortaklıktır! Vicdansızlığa karşı adaleti ve insanlığı savunmayı sürdüreceğiz."
İHA
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