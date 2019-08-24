Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Biz tehdit dinlemeyiz!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi başlayacak. Doğu Akdeniz'de Amerika, Fransa, İngiltre, Katar varmış tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye... Eline diline dursun. Sen Yavuzumuzu, Barbaros Hayrettini görmüyor musun?

Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin yanı sıra fırkateynlerimizi görmüyor musun?Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehdit sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız.

Yusufeli'nde mağduriyete izin vermeyeceğiz. Yeni yerleşim yerlerindeki hak sahibi mağduriyetini kararname ile gidereceğiz. Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufeli'ni inşa edeceğiz."