Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bunu topun ağzına sürdüler''

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdiği açıklamaların yer aldığı görüntüleri mitinge gelenlere izleterek "CHP'nin adayı kendi kongresinde kazanamamış bir isim. Kılıçdaroğlu kendi kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca, milleti suçlayan hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz önce iğneyi kendimize batırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Çorlu Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, sözlerine "Bugün bu meydan bir başka güzel. Heyecansa heyecan, coşkuysa coşku, birlikse birlik, beraberlikse beraberlik... Çok güzelsin Çorlu. Çok güzelsin Tekirdağ. İnanıyorum ki 24 Haziran'da bir başka güzel olacaksınız." diyerek başladı.

"TÜRKİYE'Yİ HAYALLERİYLE BULUŞTURMANIN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'da, Tekirdağ'da hep birlikte yeni bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını vurgulayarak, alanda kendisine tezahüratta bulunan kadınlara dönerek, "Zaten bu işi hanımlar bitirecek çünkü kale içeriden fethedilir." dedi.

Katılımcılar, Erdoğan'ın, "24 Haziran'da güçlü Meclis için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis olmanın yanında güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?" sorularına "Evet" yanıtını verdi.

Yol arkadaşlıklarının, muhabbetlerinin daim olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Erken seçim kararı aldığımızdan bu yana önce seçim manifestomuzu açıkladık, ardından da seçim beyannamemizi milletimizle paylaştık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi, her iki belgemizde de tüm detaylarıyla ortaya koyduk. Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise demokrasiden özgürlüklere, tarımdan sanayiye kadar tüm alanlarda ülkemize neler vadettiğimizi, neleri hayata geçireceğimizi tek tek yazdık. Milletimize diğer hizmetler yanında, 146 tane her biri ayrı öneme sahip projeyi gerçekleştirme sözü verdik. Beyanname ve manifesto, yeni dönemde bize istikamet çizen, yol gösteren pusulamız olacak. İnşallah milletimizin teveccühü ile 24 Haziran'da ipi göğüslersek, gelecek 5 seneyi bu projelerimizi gerçeğe dönüştürmek için değerlendireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Geldik, Merkez Bankasının döviz rezervi 27,7 milyar dolar, şu an 110 milyar dolar... Nereden nereye, durmadık, çalıştık, koştuk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de başustalık dönemine hazırlanıyoruz."

"BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK FALAN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları ne vadediyor, söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç."

"Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu ülkenin ve milletin hayrına ne varsa ona bunlar kafayı takmış, bununla uğraşıyorlar. Bazılarının ne dediği, neyi savunduğu, neyi hedeflediği zaten belli bile değil. Milletimizin bu savrukluğa, bu dağınıklığa, bu akıl tutulmasına prim vereceğini zannediyorlar. Aslında benim aziz milletim, bu karikatür tiplere en güzel cevabı 1,5 asır önce 'Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın' diyerek Ziya Paşa vermiş. Bunlar da milleti kendileri gibi vizyonsuz, basiretsiz, kifayetsiz sanıyorlar. Bu milletin aklını, vicdanını, hafife alıyorlar. Bu millet çok zekidir."

"TOPUN AĞZINA SÜRDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu, kazanamayacağını biliyor. Bunu (İnce) topun ağzına sürdü işi bitirelim diye. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar, evlatlarımıza çok daha güçlü, müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

İNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

İnce, 2014 yılın Ağustos ayında yaptığı açıklamada partisinin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek şunları söylemişti: "Dün bir gazetede röportajı var, ‘anlamlı bir azalma olursa giderim’ diyor. Anlamlı artıştan, anlamlı azalmaya gelmiş. Hatta, küsuratlar olursa gene gitmem, diyor. ‘Yüzde 26’dan yüzde 16’ya düşerse giderim’ diyor. Bu yapıdan iktidar olmaz, umut olmaz. Bu yapıdan başbakan olmaz. Meydanlara çıkıp, ‘Ben Başbakan olacağım, bu ülkeyi yöneteceğim’ ağzından böyle bir söz duymuyorum. Çünkü böyle bir özgüven yok. Çünkü bu iddia yok. Bu iddia olmayınca da bu umut olmuyor."