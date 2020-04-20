Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelere yüklendi !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında CHP'li belediyelere sert tepki gösterdi. CHP'li belediyelerin kendi başlarına yardım toplamaya, hastane yapmaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Amaç halka hizmet vermek değil, şov yapmak" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere de sert tepki gösterdi.

"AMAÇ HİZMET DEĞİL, ŞOV YAPMAK"

"Maalesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor" diyen Erdoğan, "CHP'li belediyeler kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane yapmaya kalkıyor. Amaç halka hizmet vermek değil, şov yapmak" diye konuştu.

"KENDİLERİNCE HÜKÜMETLE YARIŞA KALKTILAR"

CHP'li belediyeleri eleştirmeye devam eden Erdoğan, "CHP'li belediyeler güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar, biz şehir hastanelerini anlatırken onlar fuar merkezlerini panellerle bölerek sahra hastanesi diye yutturmaya kalktılar. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir" dedi.

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