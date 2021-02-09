Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2023'te Ay'a gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir güne şahitlik etmek için biraraya gelmiş bulunuyoruz.

Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz.

Bu program ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Geleceğin Türkiye'si adına büyük bir projenin heyecanıyla karşınızdayım.

Küresel uzay yarışında Türkiye'yi üst liglere taşıyacağız. paylaşacağımız hedefler hayal ürünü değil. Havacılık alanındaki kazanımlarımızın bir üst lige çıkarılmasıdır.

İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.

Dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasındayız. sırada Göktürk-3 uydusu var.

(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.

Gözlem uydularında kazandığımız tecrübe ile haberleşme uydularını kendi üreten ülkeler arasına gireceğiz.

Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de sağlayacağız. Artık uzay sistemleri alanında montaj ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir ülke konumundayız. Şu anda eb önemli eksikliğimiz fırlatma konusu. Ancak bu konuda da önemli adımlar atıyoruz.

Bir astronomi, matematik gibi temel bilimlere öncülük etmiş bir neslin temsilcileriyiz.

Pozitif bilimlerdeki üstünlüğün son yıllarda Batı'ya geçtiğini biliyoruz. Ama dünya yeni bir değişimin arifesinde. Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Milli elektrikli otomobil için de doğru zamanda adımlar attık.

Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık.

İnsanlığın tamamının barışa kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz.

Fransa'nın başındaki kişi bana saldırıyor. Sen önce Cezayir'in Ruanda'nın hesabını ver. Sizin elinizde kan var. Türkiye Libya'dan asker çeksin diyor. Sen önce oradaki paralı askerleri çek.

Elde ettiğimiz birikimi aktarabilmek için uzayda olacağız. Türkiye'nin uzay ajansı bu alanda yeni bir sinerji oluşturmak için yola çıktı.

- Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.

Türk mühendislerinin Ay'a iniş görevini başaracaklarına inanıyorum. Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız.

- Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır.

- Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.

- Dördüncü hedefimiz uzaya erişimi sağlamak ve uzay limanı işletmesi kurmaktır. Uluslarası işbirliği ile bu misyonu hayata geçireceğiz.

- Beşinci hedefimiz uzay havası ya da meteorolojisi denilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır.

- Altıncı hedefimiz Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerini yerden takibi konusunda daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.

- Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekosistemini geliştirmek.

- Sekizinci hedefimiz bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmaktır.

- Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında insan kaynağımızı geliştirmektir.

- Bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğiz. Dilbilimcilere sesleniyorum, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.