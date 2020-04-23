Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ile birlikte İstiklal Marşı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Marşı etkinliği öncesi ulusa seslendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

23 Nisan 1920’den bugüne Meclisimizin çatısı altında milletimizin kalkınması için milli iradenin tecellisi için bütün milletvekillerimize şükranlarımız sunuyorum.

Tüm çocukların Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum

Demokraside ve ekonomide Türkiye’yi güçlendirmenin mücadelesini verdik.

Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır.

Tüm milletimizi 21:00’de İstiklal Marşını okumaya davet ediyorum.

Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir.

Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür.