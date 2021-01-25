Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 5 yılda tamamlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da deprem konutları anahtar tesliminde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

1 yıl önce burada gözyaşı vardı, deoremin gemen ardından geldik. Bakan arkadaşlarım seferber oldu. Sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize güç verdiniz.

Şimdi şu binalar, gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum, "Kaç oda?" dedim, "3 artı 1" dediler. Hamdolsun. Bütün mesele okullarıyla, camileriyle, şurada oturdukları daireleriyle onlara mutlu bir imkan hazırlamak bizim görevimiz. Devlet, yük değildir. Devlet, yük alır.

Biz sizin hizmetçiniziz. Biz Elazığ'a şehir hastanesi yaptık. Bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık? Bununla birlikte bütün operasyonlar çok süratli oldu. 6 ay içinde geri kalan inşaatları da bitireceğiz.

Elazığ'da depremin ardından 77 bin bina incelendi. Elazığ ve Malatya'da toplam 26 bin konutun inşasına karar verildi.

Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplamda 8 bin ailemizi yeni konutlarıyla buluşturmuş oluyoruz. Böylece 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da 100 bin insanımız için yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Türkiye artık bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda konutu inşa ederek yaraları saracak, mağduriyetleri giderecek kapasiteye ulaşmıştır. Depremler, seller, heyelanların önüne geçmek insan iradesini aşan hususlardır.

Ülkemizin özellikle Karadeniz tarafı sel ve heyelan felaketlerinin sıkça görüldüğü yerler arasında geliyor. Bunları engelleyemeyiz ama zararı en aza indirecek seviyeye gelebiliriz. Afetlerin etkilerini en aza indiren pek çok ülke vardır.

Geriye doğru bir bakacak olursak, Elazığ, Malatya ardından ekimde İzmir depremini yaşadık. Bilim insanları ülkemizin üzerinde bulunduğu fay hatlarındaki hareketleri inceleyerek yeni depremlere hazır olmamız konusunda sık sık ikaz ediyor.

'HEDEFİMİZ 5 YILDA TAMAMLAMAKTIR'

Milyonlarca yapının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Karşımızda her şeyi bir kenara bırakıp Türkiye'nin tüm mali gücünü bu alana sarf etsek bile yıllarca bitmeyecek bir iş yükü bulunuyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza öncelik vererek yapı stokumuzu güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. İstanbul'da hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır.

Yeni projelerimizin tamamı yatay mimari stratejisiyle hayata geçiyor. Bundan dolayı Çevre Şehircilik Bakanıma özellikle teşekkür ediyorum. Dikey mimari deprem bölgesinde bizim için bir intihardır.