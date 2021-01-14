Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu! İşte ilk görüntüler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 17.00'de yapılacak MYK toplantısının ardından aşı olacağını açıkladı. Açıklama sonrası MYK toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BEN DE AŞI OLDUM

Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Ben de aşı oldum'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Dün biliyorsunuz ilk aşıyı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ardından Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. Bugün ben de aşıyı yaptırdım. Başta siyasi liderler, vekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında aşıyı teşvik ederlerse çok daha iyi olacğaını düşünüyorum. Aşı olanlarında sayısı 300 bini aştı. 25-30 milyon doz aşı daha gelecek.

Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olduğu açıklandı.

BAKAN KOCA VE BİLİM KURULU ÜYELERİ DÜN AŞI OLMUŞTU

Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı. Bugün de Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BUGÜN ÖRNEK OLMAK İÇİN AŞI YAPTIRACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanımızın önerileri doğrultusunda bugün örnek olmak için aşı yaptıracaktır" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AŞILAMA BUGÜN BAŞLADI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından bugün sağlık çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandı.

250 BİNE YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANI AŞILANDI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısının yüz bini geçtiğini duyurmuştu. Bakanlığın 'Covid-19 Bilgilendirme Platformu' sitesindeki güncel verilere göre aşı olan sağlık çalışanı sayısı 242 bini geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da aşı olacağı öğrenildi. Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen yetkililer arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti kurmayları da bulunuyor.

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