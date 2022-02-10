Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattı

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptırdığı testler negatife çıktı.

Sosyal medyada hesapları aracılığıyla geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İKİ GÜNDÜR YAPTIRDIĞI TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Topaloğlu, "Bunun dışında bu süre zarfında iki kez, gözden bir şey kaçmaması amacıyla kan tahlilleri yapıldı. Hamdolsun onlarda da herhangi bir sorun tespit etmedik. Aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde tablo devam etmekte." dedi.

YARIN RUTİN PROGRAMA DÖNMESİ PLANLANIYOR

Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sürecini rahat atlatmasında aşının etkili olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Aşının kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pandeminin başından beri Cumhurbaşkanımızın aşı konusundaki duruşu çok netti. Ülkemizde ilk aşı olan kişilerden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davranışıyla da bütün vatandaşlarımıza örnek oldu zaten. Hatırlatma dozu da dahil bütün aşıları tamdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle sürecin bu kadar sorunsuz ve rahat geçirilmesinde aşının çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

"ÖZEL BİR PROGRAM YAPMADIK"

Erdoğan'a karantina sürecine özel bir beslenme ya da diyet programı uygulanmadığına değinen Topaloğlu, "Sayın Hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın diyeti konusunda çok hassas. Kendisi normalde de sağlıklı bir diyet programını Cumhurbaşkanımıza uyguluyor. Bu hastalığa özel bir program yapmadık, bu diyete devam edildi. Ama enfeksiyon hastalıklarında tüm hastalarımıza önerdiğimiz gibi bol sıvı almasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan da istedik." diye konuştu.

PROGRAMINDA NE VAR?

Rutin programa göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İstanbul'da cuma namazı kılacak. Daha sonra dış ülke seyahatleri de kaldığı yerden devam edecek olan Erdoğan, hastalık sonrası ilk dış ülke ziyaretini 14 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye giderek yapacak.