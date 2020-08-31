Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hamdolsun vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık.

İnsanımızı asla yalnız bırakmadık.

En kısa sürede felaketin açtığı yaraları saracağız.

Alınması gereken tedbirleri belirleyecek, birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Tespit ettiğimiz rezervim çok daha büyük bir rezervin parçası olduğuna inanıyoruz. Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum.

"AKDENİZ VE EGE'DE HAYDUTLUĞA ASLA EYVALLAH ETMEYİZ"

Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz.

Yıllık 600-700 bin ton civarı su ürünleri istihsal ediyoruz. Geçtiğimiz avcılık dönemde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda ise yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi.

Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız.

Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

Su ürünleri kanunu değişikliğini 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hayata geçirdik. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar kaçak av yapan 100'ün üzerinde gemiye el koyduk.

Bakanlarımızla ilgili tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.

