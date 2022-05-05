Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol