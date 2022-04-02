Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya çevre yolunun birinci etabı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya çevre yolunun birinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan konuşmasında gıda fiyatlarında fırsatçılık yapanları net bir şekilde uyardı. "Fiyatlarda vicdansızlık yapanlara acımayacağız" diyen Erdoğan ilgili bakanlıkların yoğun bir çalışma yürtüttüğünün altını çizdi.

Video konferans ile katıldığı törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satışbaşları şu şekilde:

Bugün burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevreyolu projesiyle trafiği azaltıyoruz. 12 kavşak köprüsü, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü bulunuyor. Bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 km'lik bölümden oluşuyor. Şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır.



Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karşısında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Tüm Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik.



"FİYATLARDA VİCDANSIZLIK YAPANLARA ACIMAYACAĞIZ"

Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, darbe girişimi ile karanlık senaryoların içine çekmeye çalıştılar. Ülkemizi sağsalim bugünlere getirdik. Ülkemizde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda olmak üzere küresel mal fiyatlarındaki artışlar bizi de etkilemektedir. Fahiş fiyat koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.



3 kuruş fazla kazanmak için milletin aşına göz dikenler aslında en büyük zararı kendine vermektedir. Fiyatlarda vicdansızlık yapanlara acımayacağız.İlgili bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindedir. Bunların etiketlere yansımasını kısa sürede göreceğiz.