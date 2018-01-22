Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Irmak Ayşe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta geçen hafta pazar günü katıldığı AK Partiİl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i telefonla arayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmişti. Minik kız bugün ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Erdoğan'ın hediye ettiği bisiklet ile odada tur attı.

TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde minik Irmak'a "Yozgat'a geldim ama çok kar vardı, herhalde sen üşürsün diye baban seni eve götürdü, değil mi?" diye sormuştu. Derslerini de sorduğu minik Irmak'ın "Çok iyi" ve "Kur'an'a geçtim" cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah, maşallah tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum seni. Pazartesi geliyorsunuz öyle mi?" demişti.

Ankara'ya geleceklerini belirten Irmak'ın "Çok heyecanlıyım" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı, "Ben de heyecanlandım." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanının "Sen neyi çok seviyorsun?" sorusu üzerine minik Irmak "Seni" diye cevap verince Erdoğan, "Ben de seni çok sevdim" diye konuşmuştu.