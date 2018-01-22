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  3. 22 Ocak 2018 19:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Irmak Ayşe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi'nde kendisiyle görüşemediği içi ağlayan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Irmak Ayşe ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta geçen hafta pazar günü  katıldığı AK Partiİl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4  yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i telefonla arayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet  etmişti. Minik kız bugün ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Erdoğan'ın hediye ettiği bisiklet ile odada tur attı.

TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde minik Irmak'a "Yozgat'a  geldim ama çok kar vardı, herhalde sen üşürsün diye baban seni eve götürdü, değil  mi?" diye sormuştu. Derslerini de sorduğu minik Irmak'ın "Çok iyi" ve "Kur'an'a geçtim"  cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah, maşallah tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum  seni. Pazartesi geliyorsunuz öyle mi?" demişti.

Ankara'ya geleceklerini belirten Irmak'ın "Çok  heyecanlıyım" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı, "Ben de heyecanlandım." ifadesini  kullandı. Cumhurbaşkanının "Sen neyi çok seviyorsun?" sorusu üzerine minik Irmak  "Seni" diye cevap verince Erdoğan, "Ben de seni çok sevdim" diye konuşmuştu.

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