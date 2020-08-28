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  3. 28 Ağustos 2020 21:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO’nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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