İşte Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı
İşte Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı
Mazbatasını alan SP'li başkanın ilk işi bu oldu !
Mazbatasını alan SP'li başkanın ilk işi bu oldu !
Maltepe'de oy sayımında yeni gelişme
Maltepe'de oy sayımında yeni gelişme
İlçe diken üstünde ! Milyonlarca arı ölü bulundu
İlçe diken üstünde ! Milyonlarca arı ölü bulundu
YSK'dan flaş KHK'lı meclis üyeleri kararı !
YSK'dan flaş KHK'lı meclis üyeleri kararı !
Google'ın bile erişim sağlayadığı o internet sitesi
Google'ın bile erişim sağlayadığı o internet sitesi
Emeklilere hem ikramiye hem de zam müjdesi
Emeklilere hem ikramiye hem de zam müjdesi
HDP 5 ilçede seçimin yenilenmesini isteyecek !
HDP 5 ilçede seçimin yenilenmesini isteyecek !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Nisan 2019 22:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Bekir Bozdağ'ın oğlu Alperen Bozdağ ile Elif Büşra Şuşoğlu'nun nikahında şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
A+ A-

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlu Alperen Bozdağ ile Elif Büşra Şuşoğlu'nun nikahına katılarak şahitlik yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa  Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu. 

Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen  nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la geldi.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin  şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM  Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç,  Köksal Toptan, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek yaptı.

evlilik , bozdağ , türkiye cumhuriyeti , şahit , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM