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Cumhurbaşkanı Erdoğan polislerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde görevli polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün boyu çalışmalarını Vahdettin Köşkü'nden yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ezanına yakın Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaret ederek iftarını karakolda görev yapan polislerle birlikte açtı. İftar yemeğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen iftar programı öncesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karakol önünde nöbet tutan polis memurlarıyla sohbet ettikten sonra polis merkezine giriş yaptı. 

Etiketler polis iftar erdoğan
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