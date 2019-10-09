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  3. 09 Ekim 2019 14:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyonu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

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