Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir. Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır. Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi.

Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı. Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den başka vizyon proje siyasi teşekkül bulunmuyor. Tek AK Parti'ye saldırmak, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek.

Hz İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz Muhammed'in Mekke'ye yürüyüşü tarihi bir yürüyüştür. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.



Bu davaya gönül verenler kendileriyle birlikte yeryüzündeki tüm mazlumların hukukunu koruma mücadelesi vermişlerdir. 3 kıta 7 iklimde barışın kardeşlik için ter dökmüştür. Bu hareket bu dava Selçuk'lunun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı Cumhuriyet'in aklıdır. Bizim hareketimiz, bizim davamız, Her şeyden önce Allah Kelamını ve onun nebisini rehber edinmiştir.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden tüm çabalarımız semeresi ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele yürümektir. AK Parti'nin milletimizin partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk seçimden beri birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir.

Kendilerini milletin üstünde gören, ve ülkeninde sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın nasıl bürokrasiden medyada ilişkilendiği bize nasıl tuzaklar kurduğunu hatırlıyoruz. Her yerden nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı biz biliyoruz.



SERT MESAJ: BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ DEDİK

Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir.

Ana muhalefet 'IMF'den borç alın.' diyor. O sizin işiniz, bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok.

Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.

2013'ten günümüze kadar olan dönemi 'mücadele' dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemdeki her saldırının ülkemize ağır bedelleri oldu.

"TÜRKİYE TARIMDA PATLAMA ÜZERİNE PATLAMA YAPACAK"

Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek.

"EKONOMİDE YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum.

Toplumun 'değişim' taleplerine cevap vermeyi, bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edindik.

"MİLLİ İRADEYE YAPILAN HİÇBİR SALDIRIYI UNUTMAYACAĞIZ"

Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz ama 2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız. Milletimize pusu kuranları unutmayacağız. Milletimiz üzerine tanklarla, helikopterlerle saldıranları, onları üzerimize gönderenleri unutmayacağız.



KADIN YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadın hakları konusunda aktif olmamamız mümkün mü? Toplumsal hayatta kadınların geldiği nokta eskiyle kıyaslanamayacak düzeydedir. Ailenin korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu devreye girdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz.

AK Parti dedelerimiz kadar, hatta onlardan daha fazla ninelerimizin partisidir. Cennet annelerin ayakları altındadır. İstiklal Harbi'nde kadınların rolü neyse 15 Temmuz'da da öyledir.

İlla bir tanım yapılacaksa Türk milleti 'aile erkil' bir millettir.

Aileni temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, düzenleme meşru değildir. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak hiçbir zaman bunu hesabını veremeyiz.