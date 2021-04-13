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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nd yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ailelerini ağırladı. Erdoğan çifti, ramazanın ilk orucunu şehit yakınlarıyla beraber açtı.

Etiketler şehit şehit aileleri külliye
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