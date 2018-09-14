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  3. 14 Eylül 2018 20:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan sesini duyunca aracı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra kendisine "Tayyip dede" diye seslenen çocuğu görünce makam aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sesini duyunca aracı durdurdu
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını  Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı. Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş  İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK PartiGenişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen  vatandaşlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Aracı hareket ettiği sırada kendisine "Tayyip dede" diye seslenen  çocuğu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurdu. Erdoğan, çocukla bir  süre konuştu ve oyuncak hediye etti. Erdoğan, daha sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile aynı makam  aracıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,  AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı  ve eski bakanlardan Taner Yıldız da eşlik etti.

AA

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