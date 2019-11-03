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  3. 03 Kasım 2019 17:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.

Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı.

Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (solda) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sağda) da yer aldı.

AA

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erdoğan , şanlıurfa , sınır
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