Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.
Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı.
Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (solda) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sağda) da yer aldı.
AAHaber3.com'a Google'da abone olun