  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini taklit eden sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya ile buluştu. Erdoğan'ın Muhammed Nur Nahya'nın yaptığı taklitlere gülmemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla adından söz ettiren fenomen Muhammed Nur Nahya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı.

ERDOĞAN'I GÜLDÜREMEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği anlara ilişkin videoyu paylaşan Muhammed Nur Nahya, "Beklenen büyük buluşma gerçekleşti diyebilir miyiz?" notunu düştü. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan Nahya'ya çok gülmediği dikkatlerden kaçmadı.

"DÖVECEK GİBİ BAKIYOR"
Videonun altına yapılan yorumlarda da Erdoğan'ın taklide gülmemesine dikkat çekildi. Yapılan yorumlarda "Erdoğan neden gülmüyor?", "Dövecek gibi bakıyor", "Adam taklidi yapılırken tebessüm bile etmiyor" ifadelerine yer verildi.

Etiketler recep tayyip erdoğan Muhammed Nur Nahya erdoğan taklidi yapan fenomen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı
7 bölgenin seçim anketi güncellendi: Hangi bölge hangi adaya oy veriyor ? İşte son anket...
Seçim sonrası dolar ne olur? İşte yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri
Avrasya Araştırma'nın anketi: Seçim ilk turda bitiyor
Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin''
ORC Mayıs ayı seçim anketi sonuçlarını açıkladı: Seçim ilk turda bitiyor
Seçime 2 gün kala kahreden ucuzluk izdihamı
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılacak mı ?
Dolar'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na tepkisi için dikkat çeken analiz
Kılıçdaroğlu, Ruslara ''One Minute'' dedi