Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'de simit dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Taksim Camii'nden çıkışta vatandaşlara simit dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Namaz sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet edip simit dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

DHA