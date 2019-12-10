Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi ''Bu bir rezalettir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki göstererek, "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ahıska Türkleri'nin davalarına kör ve sağır kalıyorlar. Çünkü bunların insanı değerleri savunmak gibi bir dertleri yoktur. Nobel Barış Ödülünü Bosna soykırımını reddeden bir faşiste vererek anlayışlarını göstermişlerdir.

On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir.

Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni soykırıma icazettir. Kirli ve kanlı siciline rağmen bu şahsı ödüllendirenler 25 yıl önce Bosna'da işlenen zulme ortak olmuşlardır.

Irkçılığı övünen birinin ödüllendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Nobel siyasileşmiştir.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün bir faşiste verilmesi utanç vericidir, bu bir rezalettir."