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  2. Güncel
  3. 30 Kasım 2018 20:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Trump ile ayaüstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı. Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki temaslarına başladı.

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero Fuar Alan'ında liderleri tokalaşarak karşıladı.

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin konuşma yapacağı açılışa iştirak edecek.

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