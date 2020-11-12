Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uydu fırlatma testleri ile 4 kez uzaya ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aselsan'ın yeni tesislerinin açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayiinin güçlendirilmesi olarak belirledik. Karar ve deniz araçlarında dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Türkiye bugün küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir. Küresel ölçekte bir çok ilki başarmış Aselsan yeni başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi.

2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi.

Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.

ROKETSAN'DAN MÜJDE

Bir müjde de Roketsan'dan verelim. Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık.



Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket etmesi, Ar-Ge derinliği ve verimlilik bakımından önemlidir. Cari açığımızı minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.