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  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2018 19:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Kritik görüşmede Suriye'deki son durumun ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

AA

telefon , trump , erdoğan
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