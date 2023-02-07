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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın deprem bölgesine gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletirken yarın bölgede olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi. Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Etiketler erdoğan deprem bölge
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