Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ve Zelenski ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ve Zelenki ile görüşecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüşeceğini söyledi.

Kalın'ın açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"BİRÇOK ÜLKE BİZDEN İHA VE SİHA SATIN ALMAK İSTİYOR"

Türkiye Yüzyılı" 21. yüzyılda Türkiye'nin kendini dünya sisteminde nasıl konumlandırdığı ve gitmek istediği yeri ifade ediyor. 15-20 yıl öncesine kadar İHA-SİHA teknolojisinde dışa bağımlı bir ülkeydik. Şimdi Türkiye, dünyaya İHA ve SİHA satan ve bunun da ötesinde bu teknolojinin standardını belirleyen ülke haline geldi. Birçok ülke bizden İHA ve SİHA satın almak istiyor. Sadece kullanmak için değil teknolojiyi de transfer etmek için.

"TOGG'UN ULUSLARARASI BAYİLİĞİNİ ALMAK İÇİN YAPILAN ONLARCA BAŞVURU VAR"

Türkiye dünyanın çok ciddi otomotiv merkezlerinden bir tanesi. Biz bunun farkında değiliz ama dünyanın bütün büyük otomotiv markaları otomasyonlarını Türkiye'de yapıyor. Bütün bunların üzerine biz kendi aracımızı, Togg'u ürettik. Daha şimdiden Togg'un uluslararası bayiliğini almak için yapılan onlarca başvuru var. TANAP ve TürkAkım boru hatları Türkiye'yi enerjinin önemli bir kaynağı haline getirdi. Önümüzdeki 10-15 yıllık perspektifle baktığınız zaman Türkiye adeta kendini bugünlere ve yarınlara hazırlayan adımları atmaya devam ediyor. Bu bizi önümüzdeki 10-20 yıllık vadeler içerisinde dünya sistemi içerisinde çok daha güçlü, avantajlı noktaya getirecek. Dışa bağımlığımızı azaltacak.

ŞAM'LA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Bu ilk toplantıydı, Dışişleri Bakanlarımızın üçlü toplantıları olacak. Suriye ile görüşmenin yapacağı katkı önemli. Suriye perspektifimiz aynı, değişmedi. Suriye'ye yaptığımız harekatlar olmasaydı terör koridoru kurulacaktı. PKK-YPG gitmeli ve mültecilerin dönmesi sağlanmalı. Yapılan görüşmelerde olumlu mesajlar alındı. İyi niyetli adımlar görürsek biz de adımlar atarız. Yeni görüşme için bir tarih ve yer belirlenmedi.