Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu yıllık toplantısına gönderdiği video mesajda, "Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak büyümeyi dengeli ve kapsayıcı bir şekilde sürdürmek, üretim kapasitemizi güçlendirmek ve finansal istikrarı kalıcı hale getirmek amacıyla kapsamlı bir ekonomi programı yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve yıllık toplantısına video mesaj gönderdi. Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve yıllık toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. Türkiye olarak büyümeyi dengeli ve kapsayıcı bir şekilde sürdürmek, üretim kapasitesini güçlendirmek ve finansal istikrarı kalıcı hale getirmek amacıyla kapsamlı bir ekonomi programı yürüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finans sektörümüz programımızın merkezinde yer almakta, sermaye piyasalarımızın derinliği, ürün çeşitliliği ve erişilebilirliği gelişmektedir" dedi.

"İstanbul Finans Merkezimiz finansal hizmetlerde bir üst haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünüdür"

Borsa İstanbul’un Türkiye ile birlikte tüm bölgenin önde gelen piyasa altyapı sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve katılım esaslı ürünlerle borsa ekosistemimiz küresel rekabet gücünü artırıyor. İstanbul Finans Merkezimiz de finansal hizmetlerde bir üst haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünüdür. Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli borsa temsilcileriyle gerçekleştirilen Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu sermaye piyasalarının geleceğini ortak akıl temelinde şekillendirme açısından önemlidir" açıklamasını yaptı.

"Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini içinde paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Sermaye piyasalarının yalnızca kar odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor. Bu tehditlere karşı uluslararası iş birliğimizi güçlendiriyor, şeffaflık, denetim ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ölçekte yaşanan ekonomik eşitsizliklerin finansal sistemin kapsayıcılığını artıracak çözümler geliştirmeyi zorunlu kılmakta olduğunu belirterek, "Dünyanın en zengin kesimi ile en yoksul kesimi arasındaki uçurum giderek derinleşmekte, gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmaktadır. Dünya Borsalar Federasyonu çatısı altında yürütülecek müşterek çalışmaların bu uçurumun kapatılmasına katkı sağlayacağı inancındayım. Federasyonun tüm süreçlerine ve yönetimine Borsa İstanbul'un aktif katılımını çok kıymetli buluyorum" değerlendirmesini yaptı.

