Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davasında CHP’li Dila Koyurga için karar verildi

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
EV HAPSİ VERİLDİ
Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartı konularak adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Koyurga’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.
Haber3.com'a Google'da abone olun