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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 44'üncü yılı dolasıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül darbesini" unutmayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

DHA

Etiketler Erdoğan mesaj Erdoğan 12 eylül mesajı 12 eylül
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