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  3. 24 Haziran 2017 15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailesinin merzarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet'teki mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailesinin merzarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet'teki mezarlarını ziyaret etti. Saat 13:00 sularında Kısıklı'daki evinden çıkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığına geçti.

ERDOĞAN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan'ın aynı mezarlıkta bulunan annesi Hayriye ve babası Cemal Gülbaran'ın da mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan'ın 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da mezarlarına uğrayıp dua ettiği öğrenildi. Erdoğan'ın gelişi nedeniyle mezarlık içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Erdoğan, mezarlık çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla da kısa süre sohbet etti. Bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaştığı bazı çocuklara hediye, bazılarına ise bayram harçlığı verdi.

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