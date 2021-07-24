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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Ayasofya Camii'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Ayasofya Camii'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak."

Etiketler erdoğan cami ayasofya camii
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