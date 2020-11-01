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  3. 01 Kasım 2020 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüsten hayatını kaybeden Burhan Kuzu için bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şöyle dedi;

Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

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