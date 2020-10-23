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  3. 23 Ekim 2020 21:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan camiye yapılan polis baskınına kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınayan bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan camiye yapılan polis baskınına kınama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum.

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