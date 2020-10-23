Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan camiye yapılan polis baskınına kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum.