Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayına ''ne biçim oturuyorsun sen'' müdahalesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, AK Parti'nin kurucularından olan Cüneyt Zapsu'yu katıldığı bir canlı yayın sırasında bacak bacak üstüne attığı için arayarak "Ne biçim oturuyorsun sen" diye azarladığı ortaya çıktı.

Gazeteci Adem Metan, AK Parti’nin kurucu isimlerinden Cüneyt Zapsu’nun konuk olduğu Peki Sonra? adlı YouTube programının fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı. Fragmanda Zapsu’nun, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı dikkat çekici bir anıyı anlattı.

Zapsu, AK Parti’nin kuruluş yıllarında genç isimlerin yer aldığı bir televizyon programına katıldığını ve yayın sırasında bacak bacak üstüne atarak oturduğunu anlattı.

Reklam arasında telefonunun çaldığını belirten Zapsu, arayan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın kendisini "Ne biçim oturuyorsun sen" diyerek uyardığığını söyleyen Zapsu "Karşımızdakiler de bacak bacak üstüne atıyor, biz de öyle oturduk" yanıtını verdiğini bu ifadelerin üzerine Erdoğan'ın ise "Bana ne karşıdakilerden. Sizi vatandaş izliyor" dediğini aktardı.

