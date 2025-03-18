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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Çanakkale Zaferi mesajı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü için sosyal medyadan yayınladığı kutlama mesajında "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da bir kutlama mesajı geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Erdoğan, paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:

Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü için sosyal medyadan yayınladığı kutlama mesajında "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan çanakalle zaferi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mustafa kemal atatürk atatürk
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