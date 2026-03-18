Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan Beynindeki tümör nedeniyle dün başarılı bir operasyon geçiren gazeteci Fatih Altaylı'yı,aradı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın duyurduğu görüşmede Erdoğan, Altaylı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletirken sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin en çok konuşulan gazetecilerinden Fatih Altaylı, beyninde tespit edilen tümörün büyümesi üzerine dün bıçak altına yattı.

Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından en dikkat çeken haber ise Ankara’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altaylı’yı bizzat arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İsmail Saymaz Duyurdu: "Altaylı Bilgi Verip Teşekkür Etti"

Görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Fatih Altaylı’yı dün akşam aradı. Altaylı’nın sağlık durumunu soran Erdoğan, 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Altaylı da geçirdiği operasyon hakkında Cumhurbaşkanına bilgi vererek teşekkür etti."

Gergin Geçmiş: Davalar ve Cezaevi Süreci

Bu telefon görüşmesini çarpıcı kılan unsur, taraflar arasındaki son dönem ilişkisiydi. Hatırlanacağı üzere Altaylı, YouTube kanalındaki bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şikayet edilmiş ve "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Altaylı, bu süreçte yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmıştı.

"Cezaevi Süreci Tümörü Tetiklemiş Olabilir"

Ameliyat sonrası bir açıklama yapan Fatih Altaylı, hastalığının seyrine dair önemli bir detayı paylaştı. Normal şartlarda 3 yıldır büyüme göstermeyen tümörün cezaevi sürecinde hızlandığını belirten Altaylı, şunları kaydetti: "Normalde neredeyse hiç büyümeyen tümör, cezaevi sürecinde daha hızlı büyümüş görünüyor. Bunun stresle, sevdiklerinden ayrı kalmakla ilgisi olabilir ama kesin bir neden söylemek zor."

Bir Yıl Boyunca Kontrol Altında Olacak

Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Altaylı, kafasında operasyon kaynaklı dört küçük delik bulunduğunu ve iyileşme sürecinin bir yıl boyunca düzenli kontrollerle takip edileceğini sözlerine ekledi. Gazeteci, sürecin stresli olsa da tıbbi açıdan başarıyla sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanını tehdit suçundan tutuklanmıştı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait sosyal medya hesabında 20 Haziran'da yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlanmış, dava açılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Fatih Altaylı davasına ilişkin açıklanan gerekçeli kararda, sanığın ‘ Cumhurbaşkanına yönelik tehdit’ suçundan eylemine uyan suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan bir miktar uzaklaşılarak cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın eyleminin Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırı kapsamında değerlendirildiği belirtilerek artırım yapıldığı, ilgili hüküm uyarınca verilecek cezanın 5 yıldan az olamayacağı dikkate alınarak sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın aynı suç işleme kararının icrası kapsamında farklı zamanlarda birden fazla kez eylemini gerçekleştirmiş olması nedeniyle 1/4 oranında artırım yapıldığı, gerekçeye ilişkin diğer hususlar da değerlendirilerek sanığın 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği yazıldı.

Cezanın gerekçesi

Kararda ayrıca; sanık hakkında ‘Cumhurbaşkanına yönelik tehdit’ suçundan suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak 1 yıl hapis cezası verildiği, eylemin Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırı kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle 1/2 oranında artırım yapılarak cezanın 1 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarıldığı, ancak ilgili hüküm gereği cezanın 5 yıldan az olamayacağı dikkate alınarak sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği aktarıldı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak 1/6 oranında indirim uygulanmak suretiyle cezanın 4 yıl 2 ay hapis cezasına düşürüldüğü, sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsup edilmesine karar verildiği belirtildi. Sanık hakkında verilen ceza miktarı ve süresi dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu değerlendirilerek sanığın hükmen tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Altaylı'ya tahliye kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi suçun niteliği, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesinin bulunmayışı ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi değerlendirilerek Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında 20 Haziran Cuma günü yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlenmişti.

26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

190 gün sonra tahliye edildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi 29 Aralık 2025 tarihinde suçun niteliği, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesinin bulunmayışı ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi değerlendirilerek Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

