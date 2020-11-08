Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması: Sorumlusu sizsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Azerbaycan'ın Şuşa zaferi)

Sözlerime Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlıyorum.

Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar.

Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.



AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.

Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz.

Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. AK Parti içinde yer alan herkes günün 24 saati milletimizle birlikte olmak zorunda. Teşkilattaki değişimi dışlama değil, daha çok insanı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız.

AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır.

Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı.

Kocaeli'ne son 18 yılda 18 milyar tutarında yatırım yaptık. İhtiyaç sahiplerine 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Bay Kemal haberin var mı bunlardan?

(İzmir'deki deprem)

İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İzmir depreminin ardından devletimiz tüm kurumlarıyla hemen yardıma koştu. İnşallah bir yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor.



İzmir'de herhangi bir çadır ya da kalacak yer eksiği yoktur. 2 hafta içinde 2 konteyner kent kullanıma hazır hale gelecek. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz.

İnşallah deprem konutlarının inşaasına bir kaç hafta içerisinde başlıyoruz.

"SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Deprem gibi ortak bir acıyı dahi hükümete, şahsıma saldırı için kullanıyorlar. İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığını bir depremdir. İzmir'de ruhsatları CHP vermedi mi? Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran Cumhurbaşkanı var.