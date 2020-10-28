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  3. 28 Ekim 2020 21:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Mevlid Kandili'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Mevlid Kandili'' mesajı
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Erdoğan, Twitter'dan, Şair Ali Ulvi Kurucu'nun, "Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim/Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim./Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,/Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim..." dizeleri ve "Leyle-i Mevlid'imiz mübarek olsun" mesajı ile geçmişteki bir programında aynı dizeleri söylerken kaydedilen görüntüyü paylaştı.

Görüntünün sonunda Erdoğan'ın "Tüm İslam aleminin ve milletimizin Leyle-i Mevlidi mübarek olsun" mesajına yer verildi.

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